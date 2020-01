Raske tee tippu: Tallinki edu rippus juuksekarva otsas

ASi Tallink Grupp nõukogu esimees Enn Pant andis Äripäeva raadiole pikema intervjuu. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Tallinna börsi suurim firma Tallink on tegutsenud 30 aastat, kõige raskemaks perioodiks peab ettevõtte nõukogu esimees Enn Pant 1990. aastate teist poolt ning nendib, et laiema edu tagas õnnelik juhus, mille teoks saamine rippus pikalt juuksekarva otsas.

Pant ütles Äripäeva raadiole antud intervjuus, et Tallinki käivitamisel tuli palju planeerida, kuid hiljem on laevafirmat edasi aidanud ka juhused. Pant tõdes veel, et on ise Tallinki edu pandiks ning kirjeldas põhimõtteid, kuidas tema alluvusse tööle pääseb.