Ülo Kivine: piimatoodete eksport enam Venemaast ei sõltu, aga üks mure on

Ülo Kivine Foto: Liis Treimann

Pikki aastaid ei ole probleemi eksportida Eesti piimatooteid ükskõik kuhu ehk tegelikult müügi mõttes on meie sõltuvus Venemaast olematu, aga üks probleem siiski on, ütleb piimatööstuse Nordic Milk juhatuse esimees Ülo Kivine.

Nordic Milk OÜ juhatuse esimees Ülo Kivine märgib, et Ukraina eksporti ootab ees siiski negatiivne stsenaarium, sest Ukraina on suur maisikasvataja ja ees on kevad. "Minu teada 80–90 protsenti Hiina maisiimpordist tuleb Ukrainast. Aga ees on kevad ja peagi minnakse põllule. Mis puudutab teraviljasaadusi, siis vaadates neid kaadreid, võib vaid arvata, milline saagikus selle aasta sügisel Ukrainas ees ootab," sõnab Kivine.

