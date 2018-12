Tootlusahvatlus, millele on raske ära öelda

Miks hoida viiendik oma portfellist rahas, kui võiksin selle investeerida viisil, mis kasvataks minu vaba varanatukest kahekohalise protsendi võrra aastas?

Just see küsimus esitati mulle kohtumisel Eestis tegutseva FB Asset Managementi fondi vedajatega. Täpsemalt tehti mulle ettepanek, et annaksin fondijuhtide käsutusse 50 000 eurot, soetades endale 50 fondi osakut. Veenmiseks näidati mulle viimaste aastate tootlusnumbreid, millest pärast investeeringu tegemist võin minagi osa saada.