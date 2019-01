Ühisrahastus pole enam poisike

Ameerika Lending Club on turul tegutsenud üle 10 aasta. Foto: Reuters/Scanpix

Kui veel mõni aasta tagasi oli majandusinimeste vaade ühisrahastusele skeptiline, siis eelmisele aastale tagasi vaadates ei saa ümber sellest, et ühisrahastus kui investeerimisinstrument on tulnud, et jääda.

Kuigi maht on traditsioonilise pangandusega võrreldes veel väike, on näha valdkonnas üha kiirenevat kasvu.