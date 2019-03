Ühisrahastuse kõige kõvem pähkel

Märtsi alguses täitus mul kuus kuud Mintoses investeerimisega alustamisest. Need kuud on õpetanud üht: ühisrahastaja peavalu tuleb sealt, kust teda oodata ei oskakski.

Selline näeb välja investor Toomase konto Mintose platvormil. Foto: investor Toomas

Kui ma alguses arvasin, et laenude valimine on väga raske töö, siis tegelikult eksisin. Kõige raskem töö on hoopis laenukontorite läbitöötamine, et nende hulgast välja valida mulle sobivad. Ma lihtsalt ei usalda seda mõtet, et kõigile kontoritele ühtemoodi raha anda, sest kuidas nad üldse saaksidki võrdsed olla? Üks toimetab kusagil Kasahstanis, teine Poolas, kolmas Rumeenias ja viiekümne seitsmes Keenias.