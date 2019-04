Liigutasin 80 000 eurot!

Olen juba pikalt mõlgutanud mõtteid, kuidas oma väärtpaberite haldustasusid alla saada, ning flirtinud mõttega, et ehk oleks säästu huvides aeg aktsiad vähemalt osaliselt Swedbankist soodsama teenusepakkuja juurde kolida – nüüd on see tehtud.

LHV. Foto: Eiko Kink

Täpsemalt liigutasin ümber 80 569,42 euro eest väärtpabereid ning jutt käib Balti aktsiatest.