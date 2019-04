Portfelli tippmark on käeulatuses!

Lõpuks ometi! Pidin ligi pool aastat ootama, aga tulemused vedasid aktsiad mu portfellis taas tippmargi lähedale. Ja nagu reklaamis öeldakse – see ei ole veel kõik.

Facebooki aktsia tõusis kauplemispäeva alguses 6% – mis nii viga investeerida? Foto: Reuters/Scanpix

Käes on jälle see aeg aastast, kui USA aktsiatest täis portfelliga magada pole enam mahti, sest kui tulemused öösiti tulevad, peab need kohe esimese hooga läbi lugema, seda enam, kui need portfelli tublisti paisutada aitavad.