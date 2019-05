Cleveroni aktsiad? Tänan, ei!

Kümned Eesti investorid otsivad pakirobotite tootja Cleveroni aktsiaid. Minul avanes võimalus neid kahelt pakkujalt hõlma alt hankida.

Cleveroni juht ja suuromanik Arno Kütt Foto: Andras Kralla

Et kõik ausalt ära rääkida, siis sai asi alguse sellest, et keegi oli LHV foorumis küsinud, kas leidub mõnda investorit, kellel on huvi Cleveroni aktsiate vastu ja lahti läks ennenägematu sooviavalduste tulv.