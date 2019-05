Ootamatu raharöövel minu portfellis

Foto: MELANIE DUCHENE, EPA

Kirjutasin siin hiljuti, et ei tihka oma kontolt Rootsi kroone nii nõrgalt tasemelt müüa.

Uurisin, mis krooni painab. Olukord on seda imelikum, et kriisist ei saa Rootsi majanduses praegu rääkida, hõivegi rekordtasemel. Krooni kurss on aga euro ja dollari suhtes niisama nõrk kui varem kriisi aegadel – globaalses finantskriisis ja IT-mulli lõhkemisel.