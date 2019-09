Kliimatrend on järjest kuumem

Arvan ma kliima soojenemisest, mis ma arvan, aga investorina tuleb mul selle paisuva trendiga arvestada nii riskide kui ka võimaluste vaatest.

Greta Thunberg (paremal) Foto: AP/Scanpix

Kirjutama pani mind reedene ülemaailmne kliimastreik, millist pole enne nähtud. Inimesed tulid ÜRO esmaspäeval alanud kliimatippkohtumise eel tänavatele meelt avaldama Vaikse ookeani saartest Wall Streetini välja. Nõudmisega, et poliitikud ja ettevõtted kliima soojenemise pidurdamiseks rohkem ära teeksid. Rootsi koolitüdruku Greta Thunbergi sõnad New Yorgis – muutus on tulemas, tahetakse või mitte – kõlasid nagu ükskord me võidame niikuinii.