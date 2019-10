Sõbrad, tulge külla!

Head sõbrad, mul on hea meel kuulutada, et tähistada on nii mõndagi. Avan taas teile oma uksed ja ootan kõiki juba vähem kui kahe nädala pärast endale külla!

Investor Toomas kutsub külla Foto: Andras Kralla

Tähistamiseks on nii mul kui ka kõigil minu sõpradel põhjust juba seetõttu, et absoluutselt igaüks võib investeerides rikkaks saada ning potentsiaalikad üksikaktsiad vedelevad meie kõigi nina ees. Vähemalt nii väidab üheks minu eeskujuks olev Peter Lynch, kelle raamatu "Üks samm Wall Streetist ees" ma soovitasin Äripäeva raamatukirjastusel eesti keelde tõlkida.