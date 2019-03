Rapsimine ja otsustamatus tõmbavad vee peale

Hiljuti mõtisklesin pikemalt selle üle, kuidas saaks pikaajaline investor teha paremaid otsuseid ajastamisel.

Investor peab olema külma kõhu ja külma närviga nagu kala. Tore, et see mul Leroy Seafoodi puhul teisel korral õnnestus. Foto: AP / Scanpix

Olen varemgi tunnistanud, et minul pole ajastamine alati hästi välja tulnud. Mul on hulk näiteid, kus olen aktsiaid liiga vara või hilja müünud. Kui aga minevikku arvesse võttes mõelda veidi laiemalt, siis on kaks asja, mis ajastust parandavad, tuleb vaid olla järjekindel nende järgimisel.