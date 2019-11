Investor Toomas: kas sina märgid Coopi?

Kas Coop Panga aktsia on liiga kallis või imeliselt odav? Ehk leidub pangandussektoris paremaid alternatiive? Kui palju peaksin ma üldse aktsiaid märkima ning kuidas see käib? Need on vaid mõned küsimused, mis nii minul kui ka minu sõpradel Coop Panga esmaspäeval algava ja novembri lõpuni kestva märkimisperioodi jooksul tuleb ära vastata.

Coop Panga börsiplaanide kohta saab küsimusi esitada tuleval neljapäeval kell 18 Äripäeva kontoris. Foto: Liis Treimann

Ainult nii saab teha kaalutletud otsuse, kas siis ikkagi märkida Coop Panga aktsiat või mitte. Et lahenduse leidmine oleks lihtsam, kutsun kokku kõik oma sõbrad ning viin nad kokku parimate investeerimisekspertidega. Jah, ootan Teid taas endale külla, et saaksime koos mõtteid põrgatada ning teha Coopi märkimise osas parima valiku.