Kas 80 000 euro liigutamine oli ikka õige otsus?

Alles see oli, kui viisin oma väärtpaberiportfellist piraka tüki Swedbankist LHVsse, et säästa raha Balti börside aktsiate hoidmise teenustasudelt, ja nüüd on järsku hinnasõda lahti läinud.

Eile börsikella helistanud Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla kutsub aktsiainvestoreid soodsatel tingimustel enda juurde. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kui ma aprillis liigutasin oma 80 569 euroses väärtuses Balti aktsiad LHVsse, siis selle teoga lootsin aastas haldustasudelt säästa ligi 150 eurot. Vaadates praegu hinnakirju, näen, et LHV on igas mõttes Swedbankile alla jäänud. Kuigi Balti aktsiate hoidmise eest maksma ei pea, siis tehingutelt tuleb ikkagi maksta 3 eurot pluss 0,2% tehingu summast, samal ajal kui Swedbankis on ka tehingud nüüd tasuta.