Kaalun uut ühisrahastuse portaali

Viainvesti platvorm lubab mesimagusalt: “Teeni 11% tootlust hästi hajutatud portfelliga tarbimislaenudest ja ärilaenudest!” Foto: Viainvest

Kuigi mõni nädal tagasi jõudsin järeldusele, et selle aasta lõpus intressirallit Mintoses ei tule, siis ikka ja jälle leian ennast Mintose kontole sisse logimas. Äkki ikkagi eksisin ja magusad jõulud siiski tulevad?

Reaalsus maalib varasemast veelgi tumedama pildi. Mintose passiivse investeerimise toote Invest & Access keskmine intressimäär on kukkunud juba 8,44% juurde (oli 8,8% novembris) ja languse lõppu pole näha! Kuigi minu portfelli keskmine intressimäär on 11,04%, siis viimasel ajal olen pidanud kapituleeruma ja portfelli võtma 10% intressimääraga laene. Juba praegu tunnen, et madalamale minna ei tohi, sest võetav risk ja saadav tasu ei ole omavahel kooskõlas.