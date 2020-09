Koroonakriis lööb mu teesid uppi

Equinori investeeringu suhtes pean enda investeerimisteesi üle vaatama. Foto: AFP/Scanpix

Pea täpselt aasta tagasi ostsin juurde Norra naftahiiu Equinori aktsiaid. Nüüd on koroonakriis nafta- ja gaasisektorit sedavõrd kõvasti raputanud, et võib-olla tuleb mul oma investeerimistees üle vaadata.

Olen Equinori hinnanud hea dividendiaktsiana ja see oli peamisi põhjusi, miks ma neid viimati juurde ostsin. Samuti olen ostuhetkedel eeldanud nafta hinna tõusu. Need teesid on tänastes oludes suure küsimärgiga. Koroonakriisis on naftanõudlus järsult vähenenud, mistõttu kütusefirmad, Equinor sealhulgas, on olnud sunnitud dividende kärpima ja aktsiate tagasiostuprogramme peatama. Lisaks on neil tulnud nafta hinna languse tõttu oma varasid tugevalt alla hinnata. Majanduse taastusprogrammid rõhuvad aga eriti Euroopas pigem roheenergiale, kuhu on suundunud ka paljude investorite huvi.