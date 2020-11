Ootan oma investeeringu mitmekordistumist – põhjendatult

Riike, kes keelavad sisepõlemismootoritega autosid, tuleb järjest juurde. Niisiis kasvab nõudlus keskkonnasõbralike autode vastu. Foto: Andres Haabu

Sattusin lugema ostusoovitusi, mille Goldman Sacshi analüütikud andsid viis aastat tagasi. Rohetehnoloogia aktsiaid soovitades panid nad korralikult täppi, mõned tookord nimetatud aktsiatest on viie aastaga saavutanud ligi 1000% tootlust.

Võin rõõmustada, et üks neist on ka minu portfellis ja mina usun, et tõusuruumi on veel kõvasti.