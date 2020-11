Leidsingi suurema lolli, kellele Tesla aktsiad maha parseldada

Saksamaa tehase ehitust 3. septembril külastanud Elon Musk ajakirjanike piiramisrõngas. Foto: AP/Scanpix

Oli ammu aeg Tesla lisada S&P 500 indeksisse, eile see otsus ka lõpuks tehti. Nii tundub, et nüüd on ostja leitud ja ma võiksingi spekulatsiooni lukku lüües kasumiga turult minema jalutada.

70 päevaga 32% kasumit pole paha! Aga vaatame kõigepealt järele, kas see on praegu ikka hea idee. Kui 8. septembril selgus, et S&P 500 indeksit haldava S&P Dow Jones Indicesi auväärt komisjon otsustas Tesla aktsiat indeksi koosseisu mitte lisada, tekitasid nõrganärvilised investorid turul müügipaanika. Nii õnnestus mul head ostukohta ära kasutades endale 15 Tesla aktsiat 348 dollari tasemelt portfelli soetada.