Olen alustanud uute Mintose laenukontorite analüüsi

Radarile on ilmunud uued Mintose laenukontorid. Foto: Anti Veermaa

Kuna ühisrahastuses on olud alati muutuvad, siis aasta alguses numbreid kokku lüües ja portfellile pilku heites avastasin, et on viimane aeg uuesti laenukontorid üle vaadata.

Kui Mintoses alustasin, siis tegin esimese laenukontorite analüüsi, vaatasin üle Mintose enda reitingud ning uurisin üksipulgi laenukontoreid selle pilguga, et mis võiks mulle portfelli sobida.