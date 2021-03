Käsi ei tõuse investeerimisnuppu vajutama

Mintoses laenuturul on juba paar nädalat otsa vaatamas korralik tühjus ja kontol seisev raha on juba pea 2000 euroni jõudnud, mis on üle 10% minu Mintose portfelli väärtusest.

Põhjus lihtne – intressimäärad on minu lemmikutel laenukontoritel nii palju langenud, et käsi ei tõsta investeerimisnuppu vajutama ja automaatpakkujad on ka nukralt tolmu kogumas.