USA stiimulid toovad pärituult hulgale börsiettevõtetele

Plaanitav stiimul on juba kergitanud laadimistaristut pakkuva ChargePointi aktsia hinda. Foto: AP/Scanpix

USA presidendi Joe Bideni suured stiimulid Ühendriikide majandusse on investori vaatest vaieldamatult sündmus, mis mõjutab kindlasti ja võib mõjutada mitmel erineval moel.

Kõige laiemalt mõjutab see majandusaktiivsuse elavnemisega maailma suurimas majandusruumis, mis annab kasvuimpulssi ka mujale. USA valitsuse värskeima paketi maht, mis avalikustati enne pühi ja mille fookuses on infrastruktuuri investeeringud, on 2,3 triljonit dollarit. Sellele eelnes vähem kui kuu aega varem 1,9 triljoni dollari suurune abipakett koroonaviiruse mõjudest kiiremaks ülesaamiseks ning lähinädalatel on veelgi lisa tulemas – eraldi pakett sotsiaaltoetustega.