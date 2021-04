Hiina IPO-aktsia tekitab tugevaid ostumõtteid

Hiina küsimuste ja vastuste portaal Zhihu jõudis New Yorgi börsile ning sai seal lahja vastuvõtu. Foto: zhihu.com

Viimases Toomase tunnis tõi kaupleja Mikk Talpsepp esile aktsia, mis minus otsekohe huvi äratas. Kasv on kiire, potentsiaal justkui suur, kuid ebaõnnestunud IPO pole aktsiatele hoogu sisse andnud.

„Kõige huvitavam viimase aja kiiresti kasvavatest IPO-aktsiatest on mulle endale Hiina ettevõte Zhihu,“ ütles Mikk Talpsepp viimases "Investor Toomase tunnis". Zhihu (ZH) näol on tegemist Hiina küsimuste/vastuste portaaliga, millele kõige lähedasem võrdlus on portaal quora.com.