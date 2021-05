Nutsin ja müüsin aktsiad. Kahjumiga!

Uiguuri lapsed ei tea iial, millal nad oma vanematest ilma jäävad. Hiina valitsus topib nad sunnitöölaagritesse ning tööstusettevõtted kasutavad neid tehastes. USA börsilgi on ettevõtteid, mille kasum kasvab tänu sunnitööle viidud uiguuridele. Foto: FAMILY HANDOUT, AFP/Scanpix

Ei, keegi ei seisnud püssiga mu kõrval ega sundinud kahjumiga oma positsioonist väljuma. Samuti ei veennud keegi mind sõnadega. Ettevõte, mille aktsiad täna müüki panin, on endiselt kasumlik ja kiire kasvuga, aga ...

Tõele aru andes on see mu enda südametunnistus, mis rahus enam magada ei lasknud, hoides portfellis alles hiljuti soetatud Hiina ettevõtte aktsiaid, mille edu toetub inimeste kannatustele, nagu lugeja Kärt mulle vihjas. Räägin Daqo New Energyst, mis toodab päikesepaneelidele vajalikku monokristallilist räni ja mille aktsiad jõudsid minu portfelli alles 16. märtsil.