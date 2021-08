Kaks aastat Omarahas ei ole tootlusega hellitanud

Seisev raha veab minu Omaraha portfelli tootlust madalamale ning hakkan oma strateegiat muutma. Foto: Omaraha

Kui kaks aastat tagasi esimesed eurod Omarahasse keerlema suunasin, siis ei osanud veel ette arvata, mis tormilised sündmused majanduses toimuma hakkavad ning kuidas tarbimislaenude sektor pihta saab. Ei ole aga salata, et praegu numbreid kokku lüües pole tulemus Omarahas tegutsedes muljetavaldav olnud ning pean veidi strateegia üle mõtisklema.

Tänahommikuse seisuga oma tootlustabelit täiendades jooksis välja number, et annualiseeritud tootlus Omarahas XIRR-arvutuse järgi on 5,05%. See tähendab, et tootlus on jäänud alla näiteks kohalikele börsivõlakirjadele. Tootlus on rasketel aegadel olnud küll õrnalt positiivne, ent vaadates börsil pärmil paisuvaid positsioone, pean mõtlema, kas selline rahapaigutus on mõistlik?

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099