Omaraha portfelli tootlus jätab soovida

Omale seatud 12% tootluseesmärgist jääb investor Toomase Omaraha portfell kaugele maha. Foto: Omaraha

Olen Omaraha portfelli kohta teinud siin ja seal märkmeid, kuid sisulist kokkuvõtet veel teinud ei ole. Seega parandan selle vea nüüd ja kohe.

Esimesed 1000 eurot saatsin Omaraha poole teele juba 2019. aasta septembris, seega olen seal poolaktiivselt tegutsenud ligi poolteist aastat. Järk-järgult olen raha veidi juurdegi pannud, nii et praeguseks on minu raha portaalis 3000 eurot ja koos teenitud intressidega on portfelli väärtus umbes 3300 eurot. Kõik investeeringud tehakse automaatpakkujatega, seega minul suuremat tööd pole Omarahaga olnud, kuid kohe tuleb lisada, et ega sealt suuremat rõõmu ka tulnud pole.