Euroopa paneb digihiidudele päitsed pähe

Järgmisel aastal võib Alphabet konkurentsiseaduste rikkumiste eest maksta juba kuni 50 miljardit dollarit trahvi. Foto: Reuters/Scanpix

Mul on portfellis mitu suurt USA tehnoloogiahiidu ja nii ei saa ma jätta märkimata, kui toimub arenguid, mis võivad nende käekäiku mõjutada.

Olen varemgi neist ettevõtetest kirjutades maininud riski, et seaduseandjad nii siin- kui ka sealpool Atlandi ookeani vaatavad järjest enam viltu nende tugevnevale mõjupositsioonile äris ja ühiskonnas. Nüüd on siinpool ookeani astutud esimene suur samm selles suunas, et need ettevõtted hakkaksid rohkem reegleid järgima, riskides vastasel korral suure trahviga.

