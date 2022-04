Balti börs näitas sõjaperioodil oma volatiilset poolt, kukkujaid on rohkem

Ukraina-Venemaa sõda on kestnud kuu aega ning kõige enam on Tallinna börsil räsida saanud Silvano Fashioni aktsia. Vaatame üle, kuidas on läinud Balti börsil tervikuna ning põhjalikumalt võtame ette Tallinna börsi aktsiaid.