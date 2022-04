Nasdaq – hakka ükskord ometi investorile õiget infot jagama

Robuse aktsiaid märkinu oleks nagu saanud üle 700protsendilist kasu, tegelikult oli aga hoopis ligi 27protsendiga miinuses. Foto: kuvatõmmis Nasdaqi lehelt

Eilne Robuse esimene kauplemispäeva tõi välja mitmeidki võimalikke süsteemivigasid, nende seas juba pikalt investoreid nörritanud tootluse vale info Nasdaqi kodulehel.

Ah, et miks just nüüd selle teema üles võtan? No ei saa üle ega ümber tõigast, et eilne Robuse esimene kauplemispäev tõi välja mitu markantset võimalikku süsteemivea näidet ja süda ei jäänud enne rahule, kui oma mure nüüd ka kõva häälega välja hõikan.

