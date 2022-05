Andris püssi põõsasse ei viska – siit leiad tema uued investeeringud

Läti investor Andris trotsib turulangust ja pole hoogu peatanud

Lätis resideeruv väljamõeldud tegelane investor Andris on investeerimishoo sisse saanud. Portfellis on pea pool rahast juba leidnud kasvamiseks koha ning nüüdseks on tal seal kõigi Balti börside esindajaid.