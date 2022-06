Minu ühisrahastuse portfell läheb kriisis ainult tugevamaks

Olen oma laenuportfellis saanud kätte esimesed õppetunnid, et poliitiline risk ei seisne vaid intressimääradele lae seadmises. Foto: Anti Veermaa

Üle saja päeva Ukraina-Venemaa sõjalisest konfliktist on nüüdseks möödas ja juba saab hakata tegema esimesi kokkuvõtteid kuidas Mintose ühisrahastusportaalis on Venemaal toimetavatel laenukontoritel läinud.

Sirvisin igaks juhuks veidi oma laenuportfelli ajalugu ja saan kindlalt öelda: ühtegi Venemaale antud laenu minu portfellist senimaani läbi käinud ei ole! Olen suuresti meelega Venemaa laenud välistanud, pidades meeles mõtet: “Venemaal on äri tegemine täpselt nii kaua edukas, kuniks see enam ei ole.” Küsimus on lihtsalt ajastuses!

