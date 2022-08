Coop teeb oma ilusa kasumiga mulle silma

Margus Rink on Coop Panga kasvatamisega teinud tugevalt tööd. Foto: Liis Treimann

Ma pole enam ammu oma Coop Panga positsiooni põhjalikumalt vaadanud, kuigi põhjust täitsa oleks. Nüüdseks on väljas Coopi viimase 7 kuu tulemused ja selle põhjal saan tõdeda, et mu investeeringul läheb väga hästi. Ka aktsia hind peegeldab seda, kuigi eelmise aasta sügise tippudeni on veel jupp maad minna.

Sõjast, inflatsioonist ja ebakindlusest hoolimata on pangad näidanud ka sel aastal head minekut ning Coop Pank ei ole siin mingi erand. Seitsme esimese kuuga on teenitud 10 miljonit eurot puhaskasumit ehk 39% rohkem kui aasta varem.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev