30 000 nagu merest leitud, aga ootan veelgi suuremat saaki

Rikkalikku tulusaaki saab korjata ka karuturul. Foto: Reuters/Scanpix

Nüüd siis olen ära näinud ka oma kalaaktsia kvartalitulemused. Pandeemia järel üle ootuste kiiresti ja jõuliselt taastunud nõudluse tõttu kerkis Norra lõhe hind teises kvartalis seni nägemata kõrgustesse. Mina olen teeninud juba praegu pea 30 000 eurot kasumit ja müümiseks ei näe veel vähimatki põhjust.

Vaadates poes kala hinda, ei imesta, et tulemused olid rekordilised – investorina olen suvel jälle tundnud kõhedust, et kes sellise hinnaga seda kala ostab. Nõudlust on ning pakkumine järele ei jõua, hind on kõrge, aga näe, ikka ostetakse.

