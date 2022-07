Minu portfellist kadus pea aasta tootlus

Gardest: koroonaaegne kiire kasv on vaibunud

Aianduskeskuse Gardesti juhatuse liikme Kristian Kalgani sõnul on koroonaaegne kiire käibe kasv tänaseks vaibunud. Sel aastal on inimesed vähem ostnud aiamööblit, kuid taimede nõudlus on kasvanud.

