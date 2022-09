Maha magatud võimalus: minu jälgimisnimekirjas oli varjatud pärl

Viru Keemia Grupp – nutikas keemia-tööstus ja arengut toetav tööandja

Maailma suurim põlevkiviõlitootja Viru Keemia Grupp omab unikaalset kompetentsi, mis on omandatud ligi 100aastase kogemusega põlevkivi väärindamisel. Teha tõeliselt tähenduslikku tööd, olla suurtootmise lüli, kus on võimalik arendada uusi oskusi ja jagada oma teadmisi erinevates valdkondades, huvitavad tehnoloogilised väljakutsed ning töötajate panuse tunnustamine on vaid mõned võtmesõnad, miks inimestele meeldib VKG meeskonnas töötada.

