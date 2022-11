USA vahevalimised ja Berkshire'i värsked tulemused – muretsemiseks pole põhjust!

USA teisipäevastel vahevalimistel jagatakse kaardipakk uuesti ning praegu on veel teadmata, kes saab trumpässa või kuidas tihid majanduses jagunema hakkavad. Foto: Reuters/Scanpix

Berkshire Hathawayst on kujunenud läbilõige USA majandusest ning selle konglomeraadi majanduslikku tervist saab pidada heaks indikaatoriks USA majanduse kohta. Teisipäeval toimuvad USA vahevalimised võivad turgudel kaardid sassi lüüa.

Turgudel on läbi aegade kordunud vahevalimiste aastal selline muster, et valimispäeva lähenedes on turg heitlikum, sest ebakindlus kasvab koos võimalike muutustega. Valmispäeva järel on turg pigem tõusule pööranud. Valdavalt on vahevalimistel võitnud vastaspartei.

