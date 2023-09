Sattusin intressi vähendanud laenukontori kriitikalaviini alla

US Real Estate'i juht: ehitajad on näljased

Ehitajad on mõnevõrra näljased ja võimalik on valida ehitajate vahel, rääkis ärikinnisvarast US Real Estate'i tegevjuht Martin Kolga Äripäeva raadios.

