Pääsesin ajalooliselt nõrgast kuust vaid väikeste kriimudega

Oktoober on minu portfelli korralikult laastanud ning olen kuuga 3000 euro võrra vaesem. Samas ei ole see väga hull, arvestades, et ülejäänud turg kukkus kõvasti rohkem.

