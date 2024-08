Tagasi 23.08.24, 16:02 Ahvirõugete pealetung ergutab vaktsiiniaktsiaid Neli aastat pärast koroonapandeemiat on vaktsiiniloojate aktsiad taas tõusuteel, sest Aafrikas levib ja kandub teistelegi kontinentidele suurt suremust põhjustav haigus – ahvirõuged.

Bavarian Nordic toodab ahvirõugete ennetusvaktsiini. Foto: Äripäev/Scanpix

Ülemaailmne terviseorganisatsioon WHO kuulutas nädal tagasi ahvirõugete leviku rahvusvahelise ulatusega ohuks rahva tervisele. Tänavu esimesel poolaastal on ahvirõugetega (rahvusvaheliselt kasutatakse ingliskeelset lühendit mpox) nakatunud WHO-le teadaolevalt üle viie tuhande inimese, neist 36% Aafrikas, peamiselt Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

