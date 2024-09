Tagasi 26.09.24, 14:18 Ilma naljata, siit tuleb täiesti riskivaba investeering Mul on suur au tänasest välja kuulutada olematu riski, ent garanteeritud tootlusega väärtpaberite emissioon – just nii, tänasest on avalik järjekorras üheksanda minunimelise konverentsi programm ja avatud registreerimine.

Investor Toomase konverents toob jaanuaris kokku tuhatkond investeerimishuvilist. Foto: Raul Mee

„Mis, Toomas, kas ma kuulsin õigesti!?“ võite küsida. „Kes see Planet42 saaga taustal enam portfelli seisust rääkida julgeb, veel vähem otse laval tehinguid tegema hakata. Otsi lolli!“

On tõsi, et Planet42 on siit-sealt portfellidest läbi vilksatanud, kuid olen üsna kindel, et kes vähegi minunimelisel konverentsil varem käinud ja kasvõi poole kõrvaga esinejaid kuulanud, on sellest sahmakast suuremate kriimudeta pääsenud. Just nii nagu mina isegi.

Täpsem info ja päevakava on leitav SIIT

Kogu minu investeerimiseksperimendi mõte on juba alates 2002. aastast olnud harida, inspireerida ja motiveerida investoreid investeerimisega tegelema. Nüüd, olles portfelliga läbi purjetanud sajandi suurimast finantskriisist-, võla-, ja koroonakriisist, sõjast Euroopa südames ning paljust muust – julgen öelda, et Planetid tulevad ja lähevad, kuid väärt õppetunnid jäävad.

Parim aeg investeerimiseks on nüüd ja praegu

Mina olen aastate jooksul enda portfellis näinud nii saneerimisi, pankrotistuvaid ettevõtteid kui kõike muud võimalikku. Oleksin ma esimeste tagasilöökide peale patja nutma jäänud, istuksin endiselt oma 64 000 euro suuruse algkapitali otsas, mille ostujõu oleks inflatsioon juba ammuilma nahka pistnud.

Üksikud apsakad on andnud juurde vaid kogemust ja enesekindlust ning tänu sellele on minu portfell vaatamata krahhidele ja kriisidele kasvanud enam kui 600 000 eurole, edestades sedasi tootluselt nii USA kui Euroopa enimjälgitud aktsiaindekseid. Kõik minu tehingud olid, on ja jäävad alati avalikuks. Oma nahk ja hing olgu mängus ja sama mõtte oleme kandnud üle kogu investor Toomase konverentsi programmile. Ei midagi abstraktset ja teoreetilist, ikka päris näited ja tõelised õppetunnid.

Konverentsil osalejad on ainuüksi eraisiku kontodelt Tallinna börsile paigutanud üle 73 miljoni euro. Foto: Raul Mee

Usun, et just meie investeerimiskogukonna avatus, võimsad edulood ja kokkukuuluvustunne on viinud viimasel kümnendil investeerimishuvi ja väärtpaberikontode plahvatusliku kasvuni. Viimase Eurobaromeetri uuringu järgi ei jää meie investeerimisaktiivsus alla euroala keskmisele ning samas tempos jätkates võtame varem või hiljem järgi ka Skandinaaviale. See tähendab meie ühiskonna jõukuse hüppelist kasvu. Meie kõigi panus trendi jätkumisele on olulisem kui eales enne.

Paljud üllatused on veel ees

Et turgudel on taas kord erakordselt põnev aeg ning esinemiste teemapüstitused suunatud tulevikku, on minu jaoks ootusärevus seda suurem. Ehkki tänasest on konverentsile registreerimine avatud, võin juba avaldada, et mitmed investeerimismaailma suured nimed on veel väljakuulutamisel.

Nii nagu juba traditsiooniks saanud, luban lavalaudadel ka enda selle hetke parima investeerimisidee teoks teha. Veel selle aasta jaanuaris otsustasin mäletatavasti konverentsi laval teie kõigi silme all teha oma panuse mullu alanud kiibivõidujooksu liidrile Nvidiale.

See tehing on mulle tänaseks tootnud ei vähem ega rohkem kui 110% ja Nvidia on osutunud sel aastal S&P 500 indeksi paremuselt teiseks aktsiaks. Nii võin teenitud tootlusest elu lõpuni julge südamega konverentsil käia ja jääb veel ülegi. Ka paarisajaeurone investeering teeninuks pääsme raha kiirelt tagasi. See oli mõistagi vaid murdosa laval kõlanud ideedest.

Pääsmete emissioon on niisiis avatud ja vaadates teemade ning esinejate nimistut, on taas kord oodata marulist ülemärkimist. Nii nagu igal aastal, tasub nüüdki endale pääse kindlustada võimalikult varakult – on oluliselt soodsam ja ei ole ohtu ukse taha jääda!

Tagasiside räägib enda eest

Mida ütlevad eelmistel aastatel osalenud? Siin on mõned nopped tagasisidelehtedelt:

„Head esinejad, mitmekülgne programm, inspiratsiooni ja uusi mõtteid sai palju.“

„Kõik oli sujuvalt korraldatud, esinejad olid väga head ja toit maitsev.“

„Konstruktiivsed, asjalikud ja humoorikad ettekanded, arutelud.“

„Meeldis korraldus, soe vastuvõtt, koha valik, esinejate valik, toit. Ühesõnaga kõik!“

„Õhkkond, võimalus suhelda ja lihtsalt olla sarnaselt mõtlevate inimeste vahel.“

„Esinejad olid ülimalt meeldivad ja jutukad ka peale lavalt maha tulemist, mõttekaaslasi leidus küllaga.“

„Korraldus oli ka üsna veatu (midagi ei olnud märgata, et mida oleks kusagilt longanud), mis näitab, et tegu oli väga hea korraldusega. Toitlustaja oli ka super - väga head toidud!“

Investor Toomase konverents 2025 Toimub 18. jaanuaril Kultuurikatlas.

Toob kokku ligi 1000 osalejat.

Konverentsi saab jälgida nii kohapeal kui veebis ning paralleelselt kahes saalis.

Esineb ligi 40 oma ala tippu.

Programm on kokku pandud investeerimisvaldkonna vaieldamatute tippude kaasabil ning loodud ühe ja ainsa eesmärgiga: et kõik me saaksime enda jaoks paika selge plaani: kuidas investeerida võimalikult edukalt 2025. aastal ja ka edaspidi. Ole sa siis täiesti alustaja või investeerimismaailma tipp.

Juttu tuleb aktsiatesse investeerimisest, investeerimisvigadest, ettevõtlusest, kinnisvarast, ühisrahastusest, maailma majanduse hetkeseisust ja paljust muust.

Senisest veelgi suurema põhjalikkusega käime üle investeerimisportfelli koostamise loogikad, õpime leidma suurima potentsiaaliga investeerimisideid, rääkimata investoreid puudutavatest uutest maksustamise ja deklareerimise nüanssidest.

Konverentsil kuulutakse traditsiooniliselt välja aasta investor ja investeerimistegu.

Päeva jääb lõpetama korralik investeerimismelu. Toimub malesimultaan ning pokkeriturniir.

Konverentsi aitavad korraldada LHV, Nasdaq Tallinn, Enefit Green, Ignitis Group, TalTech, Profitus, Coolbet, Kia, Storent jt.

Allikas: investor Toomas

