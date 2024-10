Bigbanki võlakirjad jooksevad minu tootluseesmärgi lati alt läbi

Minu jaoks Bigbanki pakkumine ahvatlev ei ole – tegemist on ju siiski allutatud võlakirjadega. Sellise võlakirjaga kaasneb oht finantsraskuste või likvideerimise ajal, kui kasutatakse olemasolevat raha kõrgema nõudeõigusega võlaomanikele tagasi maksmiseks. Kuna allutatud võlakirjaomanike nõudeõigused on väiksemad, võib tekkida oht, et ettevõte ei suuda võlga tagasi maksta. Peale selle on võlakiri ka tagatiseta.