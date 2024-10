Leedu võlakirjadele senini tähelepanu väga pole jagunud. Meil on ju sel aastal enda kohalikul turul mitu pakkumist olnud ning praegugi on võimalik veel Bigbanki 6,5% intressiga võlakirju märkida . Mis aga asja huvitavaks teeb, ongi see, et tegemist on esimese korraga, mil Leedus siseneb meediaettevõte võlakirjaturule. Lisaks on võlakirja intress ahvatlev 9,8% ning võlakirjad ise on tagatud.