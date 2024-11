Tagasi 19.11.24, 08:31 Trumpi äärmuslik valik tõi ravimisektorisse ostukoha USA järgmise presidendi Donald Trumpi kandidaat tervishoiuministriks, vaktsiiniskeptik Robert Kennedy juunior, tekitas ravimisektoris tormi, pannes aktsiad kolinal langema. Minu arvates tekkis sektoris aga hoopis ostukoht.

Ahvirõugete vaktsiini tootmine Bavarian Nordici tehases. Foto: Carsten Andersen/Bavarian Nordic

See, et Trump praegu kedagi mõnda ametisse panna soovib, ei tähenda, et see inimene sinna ka saab. Eri ametikohtade täitmisel on erinevad tingimused, mõned peavad saama USA kongressi heakskiidu, mõned läbima julgeolekukontrolli jms. Lisaks võib Trumpi meel järgneva kahe kuu jooksul muutuda ja praegu nimetatud inimese asemele võib ametisse saada hoopis keegi teine.