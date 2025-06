Näib, et aastaid kestnud Wise’i aktsia tasane kõikumine 3–8 naela vahel on hakanud viimaks läbi saama.

Täitsa uskumatu, aga suveootus hinges ringi toimetades on mul vist ühe olulise ülesande täitmine jäänud kahe silma vahele. Möödunud nädalal teatas siiani vaid Londoni börsil kaubelnud finantstehnoloogiafirma Wise oma aktsiate viimisest lisaks veel New Yorgi börsile . See pani mind mõistma, et Wise’i viimase aja rohelisust olen enda portfellis küll jälginud, kuid lähemalt pole vaadanud enam ammu.