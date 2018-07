Miks ma eBaysse ei investeeri

Ainult tellijale

Suur veebiäri eBay sai öösel pärast tulemuste näitamist investoritelt korraliku karistuse. Mõni aasta tagasi võrdlesin teda Facebookiga. Kas nüüd oleks ostukoht?

Tulemuste hooaeg on minu jaoks nagu jalgpall: võitja, nii nagu ka aktsia reaktsioon, on teinekord täiesti etteennustamatud. Võtke või Netflix – tulemused olid head, aga aktsia langes. eBayga näib olevat sama lugu: meie aja järgi öösel andis USA veebipood oma tulemused teada ning esmapilgul ei jäänud seal midagi hullu silma, järelturul aga kukkus aktsia peaaegu 6 protsenti.

Ütlen kohe ette ära, et eBayd ma praegu ostma ei hakka, aga teinekord on hea mängida mõttega, et mis oleks siis, kui üks või teine ettevõte oleks endal päriselt olemas. Asi on selles, et see 38 miljardi dollari suuruse turuväärtusega ettevõte on mulle kuidagi kallivõitu: PE suhe on 27 ja meeletut kasvu ma ei näe. Oleks see aktsia mul portfellis, oleksin vist isegi müüjate leeris.

Asi pole selles, nagu ei suudaks eBay raha teenida, ikka suudab: kvartalikäive jäi 2,64 ja puhaskasum 0,53 miljardi dollari juurde, ületades analüütikute ootusi, nagu vahendas Wall Street Journal. Üldjoontes kasvas eBay kasum 7% võrra. Silma jäi seegi, et eBay piletiäri StubHubi kasvuga kontsern ise rahule ei jäänud ja üldjoontes räägiti palju vastutuulest. Viimast on isegi nii palju, et järgmise kvartali prognoose korrigeeriti tublisti allapoole. See aktsionäridele ei meeldinud, kuigi viimases kvartalis tehti neil suu magusaks miljardi dollari suuruse aktsia tagasiostuprogrammiga.