Psühholoogia enese, mitte teiste muutmisest

„Julgus mitte meeldida“ julgustab eesmärke seadma ja püüdlema nende poole. Enda puudujääke tunnistades vabaneme nende varjamisest. Olen see, kes ma olen.

Me ei kannata mitte kogemuste šoki, nn trauma käes, vaid muudame need millekski, mis teenivad meie eesmärke, ütleb kliiniline psühholoog Ene Raudla. Foto: Diana Unt

Igaühel on võimalus olla märkimisväärne ja väärikas just siin ja praegu ning aktsepteerida oma mina, nagu see on. Ja olla piisavalt julge, et muuta seda, mida muuta saab. See on enese aktsepteerimine, mille kohta kasutas Alfred Adler, kelle mõtteid ja filosoofiat raamat „Julgus mitte meeldida“ koondab, terminit „jaatav loobumine“.