Sajandi müüduima coaching'u-raamatu autor: kui lahendad juhina probleeme, oled läbi kukkunud

Paljudes organisatsioonides on asendatud fraas „ütle inimestele, mida teha“ sõnaga „coaching“, toob Stanier välja ühe levinud coaching'ut puudutava valearusaama. Foto: Christopher Holloman - 2018

Neuroteadusele ja käitumisökonoomikale toetuva bestselleri „Coaching’u harjumus“ autor Michael Bungay Stanier rääkis Äripäevale coachimise tegelikust potentsiaalist, aga ka protsessi pärssivatest väärarusaamadest. Lisaks avas mai lõpus Noblessneri Valukojas toimuva konverentsi „Coaching 2022. Vastupanu“ peaesineja oma tulevikuplaane ning „Coaching’u harjumuse“ ootamatu müügiedu tagamaid.

Miks on coaching viimastel aastatel niivõrd populaarseks muutunud?

Coaching on vaikselt susisenud viimased kakskümmend aastat. Arvan, et pandeemia on pannud paljusid endalt küsima: „Mida tähendab minu jaoks hea elu?“, „Mida ma oma elult ja karjäärilt tegelikult tahan?“

Ka organisatsiooni tasandil tunnistatakse üha enam, et parimate inimeste leidmiseks ja hoidmiseks tuleb pakkuda tuge, julgustust ja juhtimist, mis aitab töötajatel psühholoogiliselt turvalises keskkonnas kasvada ja õppida. Coaching on juhtimisstiil ja olemise viis, mis seda kõike julgustab.

Vaatamata sellele, et coaching on olnud juba mõnda aega pildil, tundub, et juhtimises on arenguruumi veel küllaga. Kuidas nii? Millised on tüüpilised vead ja müüdid, millega juhid seoses coaching'uga enim vaeva näevad? Kas need väljakutsed on universaalsed organisatsioonide ja riikide lõikes?

Paljudes organisatsioonides on tõepoolest asendatud fraas „ütle inimestele, mida teha“ sõnaga „coaching“. Ma mõistan, miks on see nii läinud: coaching'u üks versioon on seotud spordiga ja me usume, et sealsed treenerid kulutavad palju aega sellele, et teisi õpetada. See, kuidas mina coaching'ut käsitlen, on sootuks midagi muud. Selle võib kokku võtta nõnda: ole veidi kauem uudishimulik ning kiirusta väheke aeglasemalt tegutsema ja nõu jagama.

Uudishimu on juhtimise superjõud. See aitab välja selgitada kriitilise tähtsusega tegevused, mida tuleb kindlalt teha, samuti parimad võimalikud viisid, kuidas neid teha. Uudishimu aitab juhil tuua oma töötajates välja nende parimad küljed, lisaks areneda kompetentsemaks, enesekindlamaks ja iseseisvamaks.

Amazon pakub sõna „coaching“ kohta üle 60 000 vaste. Siiski otsustasite kirjutada sel teemal veel ühe raamatu. Mis teeb „Coaching’u harjumuse“ ainulaadseks, teistest erinevaks?

Arvan, et põhjuseid on kolm. Esiteks on see lühike raamat, mida on lihtne lugeda. Teiseks on see väga praktiline. Ja kolmandaks, see muudab coaching'u arusaadavaks. Tüüpiline tagasiside lugejatelt on: okei, kui see on coaching, olen ma valmis seda proovima.

Raamat: "Coaching'u harjumus" Autor: Michael Bungay Stanier Kirjastus: Äripäev

Paljude jaoks on raamatu üheks võimsamaks sõnumiks see, et juht peab eemalduma soovist probleeme ise lahendada ning koondama oma jõupingutused sellele, et inimesi arendada.

Sõnastaksin selle veidi teisiti. Ütleksin, et raamatu põhisõnum on: üks parimaid viise, kuidas saada probleemid lahendatud, on aidata oma meeskonnal saada nende lahendamisel paremaks. Nii suurendab juht oma inimeste suutlikkust, keskendudes samas sellele, mida organisatsioon temalt tegelikult nõuab: strateegia (õigetele asjadele keskendumine ning õigete probleemide lahendamine) ja kultuur (parimad inimesed pardal, kellega seda parimal viisil teha). Coaching aitab saavutada mõlemat.

Lugejate tüüpiline tagasiside Amazonis algab sõnadega: „See on üks tõhusamaid raamatuid, mida olen lugenud.” Kas olete saanud „Coaching’u harjumuse“ kohta ka ootamatut tagasisidet, mis on toonud uue teadmise?

Mulle on eriti korda läinud, kui paljud on leidnud, et see raamat on kasulik ka väljaspool tööd. Kirjutasingi selle teadmisega, et kui suhtled teiste inimestega – olgu seda õpetajana, lapsevanemana, ettevõtjana, treenerina, vabatahtlikuna, aga ka töises kontekstis –, on sul sellest raamatust abi.

„Coaching’u harjumusest“ on saanud tõeline edulugu: tegemist on selle sajandi enimmüüdud coaching’ut käsitleva raamatuga. Kuhu on siit edasi minna? Kas on veel jäänud sel teemal midagi uut öelda?

Minu eesmärk on pakkuda praktilisi tööriistu, mis aitavad inimestel luua paremaid suhteid, tegeleda üksnes oluliste asjadega ning olla muutuste allikaks. Loodan, et need kolm raamatut, mille kallal hetkel töötan, saavad olema lugejatele suureks abiks. Tegelikult olen üsna kindel, et igaüks, kes coachib või soovib võtta omaks coach´ile omaseid praktikaid, leiab neist palju kasu.