Aasta kehtinud maksusüsteem suudab endiselt üllatada

Pool miljonit maksumaksjat on otsustanud riigile intressita laenu anda, kuna maksusüsteem on liiga keeruline, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Möödunud aastal muudetud tulumaksuseadus toob endaga kaasa üha uusi ebameeldivaid üllatusi. Kui mullu selgus, et seaduse koostajatel on jäänud kahe silma vahele töötavad pensionärid, siis nüüd tuleb ootamatult välja, et maksukirves lööb ka vastseid emasid, kelle mitme kuu peale mõeldud sünnitushüvitis makstakse välja aasta lõpus ning kellelt maksuamet nüüd raha tagasi asub nõudma.