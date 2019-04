Erakonnad, lõpetage jamad oma rahaasjades!

Riigireformi võiks alustada erakonnaseaduse muutmisest, piirates kahtlaste rahastamisskeemide kasutamist ja riigi rahaga mängimist.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev on seisukohal, et erakondade kulutused peavad avalikkusele olema senisest kiiremini kättesaadavad ja paremini kontrollitavad, et hajutada kõik kahtlused ebaseadusliku rahastamise kohta. Üle tuleb vaadata ka rahastamise suurus, mis tekitab toiduahelaid ja hädade algpõhjus.