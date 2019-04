EKRE, ära nüüd pehmoks muutu!

Kui EKRE jätkab oma senist räiget joont, võime Keskerakonna ja Reformierakonna valitsuskoalitsiooni sündi näha juba suve lõpus-sügisel, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

EKRE jäärapäisus mitte sammugi tagasi astuda ja oma skandaalidesse tõmmatud Ü-kategooria minister ümber vahetada teeb Äripäeva meelest erakonnale ja tema toetusele karuteene. Aga selle üle ei pea me muretsema. Hoopis huvitavam on, miks peaminister Jüri Ratas EKRE jäärapäisusega lepib ja laseb valitsuses end üle vägivallatseda. Ja loomulikult - millega see kõik lõpeb.