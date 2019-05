Taavi Aas, maksa “lahkumishüvitis” tagasi!

Ametnikele põhjendamatute hüvitiste maksmine peaks ühiskonnas leidma nii teravat hukkamõistu, et otsustajatel ei tuleks see pähegi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev leiab, et riigiametnike ülekuldamine priiskavate lahkumishüvitistega on maksumaksja raha raiskamine, mis tuleb lõpetada. Röögatud hüvitised karjuvad ebaõigluse järgi, võõrandavad kodanikke riigist ja õõnestavad riigi mainet, tekitades tunde, et kõrgemad ametnikud moodustavad justkui privilegeeritud klassi, kes võivad riigi rahaga rikastuda, tavakodanik olgu aga vait ja lakkugu panni.